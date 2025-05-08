التضخم بالسويد الأدنى في 4.5 سنوات

أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء السويدي، أمس، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين خلال أبريل إلى أدنى مستوى منذ نحو 4 سنوات ونصف السنة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، وهو أبطأ من الزيادة البالغة 0.5% خلال مارس الماضي، وكان خبراء يتوقعون استقرار التضخم دون تغيير عند 0.5%.

ومن ناحية أخرى، كان هذا أدنى معدل تضخم منذ نوفمبر 2020، عندما ارتفعت الأسعار 0.2%.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المعدل بحسب سعر الفائدة الثابت بوتيرة مستقرة 2.3% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، مقابل توقعات بوصوله إلى 2.5%.

ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي السويدي البالغ 2% وارتفعت أسعار المستهلكين 0.1% على أساس شهري في أبريل الماضي.