النفط يرتفع مع ترقب الأسواق لمحادثات تجارية بين الصين وأمريكا

تخلى النفط عن مكاسب اليوم الأربعاء لكنه صعد لثاني جلسة على التوالي بعد أن تلقى دعما من معنويات المستثمرين الإيجابية بفعل محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين تعقد في مطلع الأسبوع ومؤشرات على تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وبحلول الساعة 12.20 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.6 بالمئة للبرميل إلى 62.49 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 59.53 دولارا للبرميل.

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون في سويسرا فيما قد تكون الخطوة الأولى نحو إنهاء حرب تجارية بينهما تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي "من الواضح أن الآمال عالية بشأن المحادثات التجارية".

وهوى الخامان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع بعد أن قرر تحالف أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج مما عزز مخاوف من تخمة المعروض في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية من مخاوف الطلب.

لكن محللين قالوا إن بعض المنتجين الأمريكيين ذكروا أنهم سيخفضون الإنفاق، محذرين من أن إنتاج البلاد من النفط ربما بلغ ذروته، وهو ما يساهم أيضا في ارتفاع السوق.

وتأتي المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة التي شهدت ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات السلع بين أكبر اقتصادين في العالم إلى ما يزيد عن 100 بالمئة.

وقال تاماس فارجا، المحلل في شركة بي في إم للوساطة والاستشارات "ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر التقلبات ويبدو الاتجاه الصعودي محدودا إذ ستضخ أوبك+ براميل النفط إلى السوق بشكل أسرع من المتوقع، في حين تظل عملية صنع السياسة الأمريكية غير متوقعة".

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية حول المخزونات الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت جرينتش).

ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا قدره 800 ألف برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 4.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو.