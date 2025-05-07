هبوط مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

هبطت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 79ر0 % ليصل إلى 08ر2797 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 79ر0 % ليصل إلى 58ر1088 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 91ر0 % ليصل إلى 51ر2794 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 91ر0 % ليصل إلى 31ر1087 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 75ر3 كوبيك ليصل إلى 197ر11 روبل.