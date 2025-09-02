فيضانات باكستان تُدمر آلاف الأفدنة الزراعية في البنجاب

دمرت الفيضانات المفاجئة في باكستان آلاف الأفدنة من المحاصيل في إقليم البنجاب، الذي يُعد أكبر منتج للحبوب في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

ووفقًا للتقييمات الأولية التي أجراها منتدى الأعمال الباكستاني، تسببت الفيضانات في خسارة نحو 60% من محصول الأرز في الإقليم و30% من محصول قصب السكر، في حين من المتوقع أن ينخفض إنتاج محصول القطن بنسبة 35% مقارنة بالمستهدف لهذا العام.

وقال أحمد جواد، المنظم الرئيسي للمنتدى، في بيان: "بسبب الفيضانات، لم يشهد وسط إقليم البنجاب مثل هذا الدمار من قبل".

وأضاف أن "اضطرابًا اقتصاديًا كبيرًا بدأ في الظهور الآن، وأزمة إنسانية".

ويُنتج إقليم البنجاب 68% من إجمالي الحبوب الغذائية في باكستان سنويًا، وقد شهد الإقليم هطول كميات هائلة من الأمطار هذا العام بشكل خاص.

وتواجه البلاد آثار أشهر من الأمطار الغزيرة التي أودت بحياة أكثر من 850 شخصًا وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية.

وبحسب وزير التغير المناخي، مصدق مالك، نزح نحو مليوني شخص حتى الآن بسبب الفيضانات.

وحذرت وزارة المالية في أحدث تقرير اقتصادي شهري لها من أن الأضرار المرتبطة بالفيضانات قد تفاقم الضغوط المالية وتعطل إمدادات الغذاء.

كما أضاف جواد عبر الهاتف اليوم أن محاصيل القمح المخزنة في مستودعات البنجاب قد تضررت أيضًا، مما قد يؤدي إلى الحاجة إلى مزيد من الواردات.