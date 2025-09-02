التضخم في هولندا عند أدنى مستوى منذ 15 شهراً

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي، الثلاثاء، أن معدل التضخم في البلاد تراجع خلال أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% في أغسطس، بعد زيادة قدرها 2.9% في يوليو، وهو أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2024، حين ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7%.

وتباطأ النمو السنوي لأسعار الطعام والمشروبات والتبغ من 4.1% إلى 3.7%، كما تراجعت أسعار الخدمات من 4% إلى 3.8%.

في المقابل، ارتفعت أسعار الطاقة بوتيرة أسرع بلغت 1.6% خلال أغسطس، مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في يوليو الماضي.