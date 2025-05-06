الهند تُوقع صفقة تجارية ضخمة مع بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية عن توقيع اتفاق تجاري تاريخي مع الهند، وهو ما وصفته بـ "الصفقة التجارية الأكثر أهمية" التي أبرمتها المملكة المتحدة منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى مستويات قياسية، بينما كانت الهند واحدة من البلدان التي يُتوقع أن تبرم اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى زيادة التجارة الثنائية بين البلدين بنحو 25.5 مليار جنيه إسترليني (34.1 مليار دولار أمريكي) سنويًا على المدى الطويل، ما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بمستوى التجارة في عام 2024، وفقًا لبيانات الحكومة البريطانية.

وفي إطار الصفقة، وافقت الهند على خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات البريطانية مثل الأجهزة الطبية والآلات المتقدمة واللحوم، مع التزام بإزالة هذه الرسوم بالكامل في غضون عشر سنوات.

من جانبها، ستخفض بريطانيا الرسوم الجمركية على بعض السلع الهندية، مثل الملابس والأحذية والمأكولات.

وفي الوقت الذي يواجه فيه ترامب ضغوطًا لإبرام اتفاقيات تجارية مع دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة التي سيبدأ تنفيذها في 8 يوليو 2025، تمكنت بريطانيا من تأمين هذه الصفقة المهمة مع الهند في الوقت الذي لم تظهر فيه أي صفقات تجارية مع الولايات المتحدة.

وبهذا الاتفاق، تسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها الدولية وتقليل الحواجز التجارية، في إطار خطة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتقوية الاقتصاد الوطني بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.