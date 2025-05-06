النفط يصعد 4% بعد مؤشرات على زيادة الطلب في أوروبا والصين

ارتفعت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة اليوم "الثلاثاء" مدعومة بمؤشرات على زيادة الطلب في أوروبا والصين وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط واتجاه للشراء في اليوم التالي لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار للبرميل، أو 3.9 بالمئة، إلى 62.60 دولار للبرميل. وزادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار، أو 4.2 بالمئة، إلى 59.55 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية "الاثنين" أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021 مدفوعين بقرار تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، في مطلع الأسبوع بتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم للوساطة في عقود النفط "بعد تقييم أحدث خطوة من أوبك+ لتسريع إلغاء تخفيضات الإمدادات، يركز المشاركون في السوق على تطورات التجارة... وإمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية".

وحظيت الأسعار بدعم من زيادة إنفاق المستهلكين في الصين خلال احتفالات عيد العمال وعودة السوق للعمل بعد عطلة استمرت خمسة أيام.

وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "عاودت الصين الفتح اليوم، ولأنها أكبر مستورد فمن المرجح أن يكون المشترون سارعوا للحصول على النفط عند المستويات المنخفضة الحالية "للأسعار" ".

وفي الولايات المتحدة انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية. ويؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى انخفاض تكلفة النفط المسعر بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أوروبا من المتوقع أن تسجل الشركات نموا يصل إلى 0.4 بالمئة في نتائج أعمال الربع الأول، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، وهو تحسن مقارنة بانخفاض قدره 1.7 بالمئة توقعه المحللون قبل أسبوع.





