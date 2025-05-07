الدولار تحت الضغط مع ارتفاع عملات آسيوية

كافح الدولار للصعود، أمس، مع امتداد ارتفاع غير مسبوق ومستمر منذ يومين لنظيره التايواني إلى عملات آسيوية أخرى.

وارتفع الدولار التايواني، أول من أمس، إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 29.59 للدولار، بعد أن قفز بنسبة ثمانية بالمئة في يومين، في تحرك تزامن مع انتهاء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان في واشنطن. وانخفض قليلاً في أحدث تداول إلى 30.185 للدولار.

واختبر دولار هونج كونج الحد الأقصى لنطاق تداوله بين 7.75 و7.85 للدولار، ما دفع سلطة النقد في هونج كونج إلى شراء 7.8 مليارات دولار (60.5 مليار دولار هونج كونج) في وقت سابق من اليوم لمنع العملة من كسر ارتباطها بالدولار الأمريكي.

وارتفع اليوان 0.7 % ليصل إلى 7.2212 للدولار مع عودة التداول بعد عطلة طويلة، بينما لم يبتعد سعر صرف العملة الصينية في السوق الخارجية كثيراً عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.2135 للدولار.

واستفادت عملات مثل الدولار الأسترالي والين أيضاً من التداعيات، إذ حوّمت العملة الأسترالية في أحدث تعاملات بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته الاثنين عند 0.6467 دولار. واستقر الين عند 143.69 مقابل الدولار، بعد ارتفاعه 0.9 % في الجلسة السابقة.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.1 % إلى 99.73. وسجل مؤشر الدولار انخفاضاً شهرياً بلغ 4.3 % في أبريل، وهو الأكبر منذ أكثر من عامين.

وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن السياسة النقدية، اليوم، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. لكن هذا قد يكون آخر اجتماع يسفر عن نتيجة واضحة وقاطعة.

وارتفع اليورو 0.09 % إلى 1.1324 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.05 % ليصل إلى 1.3303 دولار.، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.26 % ليصل إلى 0.5982 دولار.

ويجتمع بنك إنجلترا أيضاً غداً، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.