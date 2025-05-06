الرئيس الصيني يدعو إلى قمة "تسوية الخلافات" مع الاتحاد الأوروبي

في الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ استعداد بلاده للعمل مع قادة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الانفتاح المتبادل ومعالجة الخلافات.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت على العديد من السلع الصينية.

وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، الرقمنة، والتنمية المستدامة.

كما دعا إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين ومواصلة العمل على حل الخلافات بشكل مناسب لضمان علاقات مستقرة تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار شي جين بينغ إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي سيواصلان تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن التوترات التجارية، لا سيما في ظل السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الصين لتعزيز استقرار علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، في ظل التحديات التي تفرضها العقوبات التجارية الأمريكية على صادراتها، وكذلك في إطار سعيها لتعزيز تحالفاتها الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي خطوة مهمة، وجه الرئيس الصيني دعوة لقادة الاتحاد الأوروبي لزيارة الصين في يوليو 2025، استعدادًا لقمة مرتقبة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين.

هذه الدعوة تمثل خطوة إضافية نحو تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين والاتحاد الأوروبي.