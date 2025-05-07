التحصن بالملاذات الآمنة يصعد بالذهب لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، أمس، إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، في حين يترقب المستثمرون أيضاً اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء.



وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3362.69 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 3370.40 دولاراً.

وأعلن ترامب الأحد فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، ولكنه لم يخض في تفاصيل حول كيفية تطبيقها. وقال، أول من أمس، إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتتجه الأنظار إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول اليوم، سعياً إلى دلالات حول مسار الفائدة، وأبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25 و4.50% منذ ديسمبر.

ومن المرجح أن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير وفقاً لتقرير لـ«رويترز»، ويذكر أيضاً أن الاجتماع قد يكون الأخير، الذي تكون فيه النتيجة محسومة، بسبب رسوم ترامب الجمركية، التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.98 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 972.25 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 945.25 دولاراً.