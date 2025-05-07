ارتفاع دخل «فيليبس» في الربع الأول

أعلنت شركة فيليبس الهولندية العملاقة للإلكترونيات الاستهلاكية، أمس، ارتفاع دخلها في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأفادت الشركة بأن الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك والمبيعات المماثلة تراجعت عن العام الماضي. لكن عدد الطلبات المماثلة ارتفع بنسبة 2%، مدفوعا بشكل أساسي بأداء الشركة القوي في أمريكا الشمالية، الأمر الذي عوض التراجع في سوق الصين.

وقلصت فيليبس حجم توقعاتها للهامش المالي لعام 2025 لتشمل التأثير المفترض للرسوم الجمركية المعلنة حالياً، ولكنها حافظت على توقعاتها بالنسبة للمبيعات.

وأضافت فيليبس أن التأثير المفترض للرسوم الجمركية يشمل الرسوم الثنائية الحالية بين الولايات المتحدة والصين وبقية دول العالم، مع الوضع في الاعتبار استئناف الرسوم الأمريكية المتوقفة بشكل مؤقت في 9 يوليو المقبل، واستبعاد التأثير الاقتصادي الأوسع المحتمل.