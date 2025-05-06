النفط يصعد 2.8 % وسط اقتناص الصفقات بعد تراجعه في الجلسة السابقة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار ونصف الدولار للبرميل اليوم الثلاثاء وسط انتعاش يرجع لعوامل فنية واقتناص الصفقات بعد أن أدى قرار مجموعة أوبك+ تسريع زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من استمرار القلق حيال فائض المعروض.

وبحلول الساعة 0927 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار للبرميل أو 2.8 بالمئة إلى 61.90 دولارا للبرميل، مسجلة أول صعود بعد ستة انخفاضات متتالية. وزادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 58.74 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أمس الاثنين أدنى مستوياتهما منذ فبراير شباط 2021 مدفوعين بقرار تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، في مطلع الأسبوع بتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، إذ قرر زيادة الإنتاج في يونيو حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي "من المدهش حقا أن نشهد هذا الانتعاش صباح اليوم. لكن سعر 60 دولارا للبرميل له دلالة معنوية. فعندما ينخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا، تجد الناس يقولون 'حسنا، هذا سعر جيد'".

وبدافع من توقعات بأن الإنتاج سيتجاوز الاستهلاك، فقد النفط أكثر من عشرة بالمئة خلال ست جلسات متتالية وانخفض بأكثر من 20 بالمئة منذ أبريل نيسان عندما أدت صدمات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الرهانات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأدت عودة المتعاملين في السوق الصينية بعد عطلة رسمية استمرت خمسة أيام منذ الأول من مايو لدعم الأسعار اليوم الثلاثاء.

وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "عاودت الصين الفتح اليوم، ولأنها أكبر مستورد فمن المرجح أن يكون المشترون سارعوا للحصول على النفط عند المستويات المنخفضة الحالية (للأسعار)".