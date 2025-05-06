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أعمال

الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027

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رويترز

قال ثلاثة مسؤولين بالاتحاد الأوروبي إن التكتل سينشر اليوم الثلاثاء خططا لحظر صفقات الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب التخلص تدريجيا من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027.

وستنشر المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء "خارطة طريق" حول خططها لإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. وقال المسؤولون إن خارطة الطريق ستتضمن التزاما باقتراح حظر، في يونيو حزيران، على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والصفقات الفورية بحلول نهاية عام 2025.

وذكروا أن خارطة الطريق ستتضمن أيضا التزاما بتقديم مقترح قانوني لحظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية عام 2027.