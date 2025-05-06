"كريدي سويس" يقر بالذنب ويدفع 511 مليون دولار لتسوية قضايا احتيال ضريبي في أميركا

وافق مصرف "كريدي سويس" السويسري على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأميركية، مقابل وقف ملاحقته بتهم الاحتيال الضريبي، وفقًا لما أعلنت مجموعة "يو بي إس" المالكة للبنك ووزارة العدل الأميركية.

وأوضحت وزارة العدل أن التسوية تتعلق بإدارة حسابات خارجية في سنغافورة بشكل احتيالي، تعود لعملاء أميركيين أثرياء سَعَوا إلى التهرب من دفع الضرائب في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.

وفي عام 2023، استحوذت مجموعة "يو بي إس" على "كريدي سويس" بضغط من السلطات السويسرية لتجنّب انهياره.

وذكرت وزارة العدل أن "كريدي سويس" أقرّ بالذنب، ودين اليوم لدوره في إخفاء أكثر من أربعة مليارات دولار من خلال ما لا يقل عن 475 حسابًا خارجيًا، عن سلطات الضرائب الأميركية، بما في ذلك عبر تزوير مستندات وتقديم تبرّعات وهمية.

ورأت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع التسوية التي تم التوصّل إليها مع البنك في مايو 2014.

وأعلنت "يو بي إس" الاتفاق الذي أقرّ بموجبه "كريدي سويس" بالذنب، وتعهد بدفع 511 مليون دولار، مؤكدة في بيان أنها "ليست ضالعة في هذا السلوك، ولا تتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي".

كما تعهّد "كريدي سويس" بتغيير نهجه، بعدما وافق عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لإنهاء ملاحقته بتهم الاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.