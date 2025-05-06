الدولار يتراجع أمام العملات الآسيوية مع تصاعد التوترات التجارية وترقب قرارات الفيدرالي

انخفض الدولار أمام عملات رئيسية، من بينها الين الياباني واليورو، في ظل تقييم الأسواق لحالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.

وسجل الدولار أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150، وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع في إطار صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، وليس عند مستوى قياسي منخفض كما أُشيع سابقًا.

وكانت عملات آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الأبرز من هذا التراجع، إذ بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوياته منذ ديسمبر الماضي، مسجلًا 0.64935 دولار أمريكي.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق لدى "بانوكبيرن غلوبال فوركس"، إن انخفاض الدولار أمام العملات الآسيوية يعود جزئيًا إلى قيام بعض المستثمرين بتصفية مراكز مالية كبيرة غير محمية، مثل صناديق تأمينات الحياة في تايوان، على خلفية أحاديث متزايدة حول فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية.

وأضاف: "تراجع الدولار في آسيا يرتبط جزئيًا بقلق المستثمرين من إعلان مرتقب يوم الأربعاء بشأن رسوم جمركية أمريكية على أشباه الموصلات".

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أُجريت معه الأحد تمسكه بسياسات الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم ستعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد، كما أعلن عن فرض رسوم جديدة بنسبة 100% على الأفلام المستوردة.

ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، عن سياسة الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن البرنامج الاقتصادي الأوسع، والذي يشمل أيضًا تخفيضات ضريبية، سيقود في النهاية إلى نمو طويل الأجل.

وانخفض الدولار بنسبة 0.73% مقابل الين الياباني إلى 143.885، كما تراجع مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.50% إلى 0.82255.

وأكد ترامب أيضًا أنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل نهاية ولايته في مايو 2026، لكنه وصفه بأنه "متصلب تمامًا"، مجددًا دعوته لخفض أسعار الفائدة.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة بعد صدور تقرير قوي عن الوظائف لشهر مارس.

وتُظهر بيانات السوق حاليًا أن احتمال خفض سعر الفائدة في يونيو تراجع إلى 37% فقط، مقابل 64% قبل شهر.

وقلّص الدولار خسائره لفترة وجيزة أمام الين بعد أن أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات لشهر أبريل تحسنًا غير متوقع في نمو قطاع الخدمات الأمريكي، الذي يشكل ثلثي حجم الاقتصاد.

وفي أحدث التعاملات، ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.12% إلى 7.2014 للدولار، بينما صعد اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1316 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.21% إلى 1.3295 دولار.