الدولار يتراجع أمام غالبية العملات

تراجع الدولار مجدداً، أمس، بعدما أثار الصعود الكبير في قيمة نظيره التايواني تكهنات باستعداد بعض الدول الآسيوية لإجراء عمليات إعادة تقييم لعملاتها للحصول على تنازلات تجارية من الولايات المتحدة. وانخفض الدولار 0.44% مقابل الين ليصل إلى 144.3 يناً. وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى في خمسة أشهر في التعاملات المبكرة، وارتفع في أحدث تداول 0.4% ليصل إلى 0.6473.

وتراجع الدولار بأكثر من 3% مقابل الدولار التايواني ليصل إلى 29.618، معززاً بذلك قفزة قياسية بلغت 4.4%، الجمعة، جعلت العملة الآسيوية تصل إلى قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وبلغ اليوان في التداولات الخارجية أعلى مستوى في ما يقرب من ستة أشهر عند 7.1879 مقابل الدولار، ووصل سعر صرف اليوان إلى 7.2043 مقابل الدولار في أحدث تداولات.

توقعات

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي، غداً، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة كما هي بعد تقرير قوي للوظائف لشهر مارس. وتشير الأسواق حالياً إلى أن احتمال خفض سعر الفائدة في شهر يونيو يبلغ 37% فقط انخفاضاً من 64% قبل شهر، ومع ذلك من الملحوظ أن الدولار لم يحظ إلا بدعم محدود من بيانات الوظائف ويكافح للحفاظ على مكاسبه.

هدوء أوروبي

وكانت الأوضاع أكثر هدوءاً في أوروبا، حيث ارتفع اليورو 0.2% ليصل إلى 1.1232 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.17% ليصل إلى 1.3288 دولار. وسيكون الاختبار الرئيسي للجنيه الإسترليني هذا الأسبوع هو اجتماع بنك إنجلترا (المركزي)، الخميس، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 4.25%.

ولم يتأثر الفرنك السويسري كثيراً ببيانات أظهرت انخفاض التضخم في سويسرا إلى أدنى مستوى في أربع سنوات في أبريل. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8261 للدولار، وانخفض قليلاً عند 0.9361 لليورو.