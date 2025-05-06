ترامب يمدد مهلة «تيك توك» بأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد موعداً نهائياً ينقضي في 19 يونيو لشركة بايت دانس ومقرها الصين لتصفية أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك اليوم.

وقال ترامب في مقابلة سجلها مع (إن. بي. سي نيوز) وبثتها الشبكة أمس «أود أن أرى إتمام هذا (الاتفاق)».

وأضاف أنه «أحب بشدة» هذا التطبيق بعد أن ساعده في إقناع الناخبين الشبان بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وقال: «تيك توك... مثير للاهتمام جداً لكنه سيحظى بحماية».

وسبق لترامب أن أرجأ تطبيق حظر فرضه الكونغرس على تيك توك مرتين. وكان من المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في يناير.

وكان يجري العمل على اتفاق لفصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وتحويله إلى شركة جديدة يكون مقرها هناك.

ولكن هذا الاتفاق تعطل بعد أن رفضته الصين عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية.

وقال ترامب في المقابلة مع «إن. بي. سي نيوز»: إن الصين حريصة على التوصل إلى اتفاق، وعزا ذلك إلى تأثر الاقتصاد الصيني بالرسوم الجمركية البالغة 145 % على السلع الصينية.

وأكد أنه لن يلغي الرسوم الجمركية من أجل دفع بكين إلى التفاوض، لكنه أشار إلى إمكانية تخفيضها في النهاية ضمن اتفاق أوسع. وأضاف «في مرحلة ما، سأخفض الرسوم وإلا فلن نتمكن أبداً من التعامل معهم. وهم يرغبون بشدة في التعامل معنا».