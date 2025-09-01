نيجيريا توقع عقداً مع "توتال إنرجيز" للتنقيب عن النفط

وقعت نيجيريا عقداً لتقاسم إنتاج منطقتي امتياز بحريتين مع شركة توتال إنرجيز وشركة ساوث أتلانتيك بتروليوم المحلية، في خطوة لزيادة التنقيب عن النفط وجذب الاستثمارات ضمن الإطار الجديد الذي وضعته البلاد لقطاع النفط.

وتسعى نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، إلى تنشيط قطاع التنقيب والإنتاج في ظل الضغوط العالمية للتحول في مجال الطاقة وتراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري.

ويغطي الاتفاق تراخيص منحت خلال جولة التراخيص لعام 2024، ويمتد التنقيب عن البترول على مساحة 2000 كيلومتر مربع تقريباً في حوض دلتا النيجر.

وذكرت هيئة تنظيم التنقيب عن النفط، اليوم الإثنين، أن شركة توتال إنرجيز تمتلك 80 بالمئة من حصة المقاول، بينما تمتلك شركة ساوث أتلانتيك بتروليوم 20 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة: "يشير عقد تقاسم الإنتاج هذا إلى بداية برنامج عمل يتميز بالالتزام سيساعدنا على إطلاق الإمكانات الجيولوجية غير المستغلة في مياهنا العميقة، وتوسيع احتياطياتنا، وزيادة الإنتاج، وتعزيز أمن الطاقة في نيجيريا".