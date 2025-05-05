النفط ينخفض 2% مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% الاثنين بعد أن قرر تحالف أوبك+ مطلع الأسبوع تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط، مما أثار مخاوف بشأن زيادة المعروض في سوق تخيم عليها توقعات طلب غير مؤكدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار للبرميل، أو 2.07 % إلى 60.02 دولاراً للبرميل، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 2.28 % إلى 56.96 دولاراً للبرميل.

ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ التاسع من أبريل عند بدء التداول، الاثنين، بعد أن اتفق تحالف أوبك+ على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يومياً.

ووفقاً لحسابات رويترز، سترفع زيادة يونيو من المنتجين الثمانية في مجموعة أوبك+ إجمالي الزيادات المجمعة لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل تخفيفاً بمقدار 44 % من إجمالي التخفيضات المختلفة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً والمتفق عليها منذ عام 2022.

وقالت مصادر في أوبك+ إن السعودية تضغط على أوبك+ لتسريع إنهاء تخفيضات الإنتاج السابقة لمعاقبة العراق وقازاخستان، العضوين الآخرين في التحالف، على عدم التزامهما بحصص الإنتاج.

وقال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك: «زيادة الإنتاج، التي شجعت عليها السعودية تهدف إلى تحدي إمدادات النفط الصخري الأمريكي بقدر ما تهدف إلى معاقبة الأعضاء الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار بينما كانوا يتباهون بحدود إنتاجهم».

وأضاف: «زيادة الإنتاج في ظل التباطؤ الاقتصادي ستؤثر سلباً على الأسعار حتى تتضح الصورة أكثر حول تأثير ذلك على الطلب».

وأثرت توقعات عودة المعروض إلى السوق سلباً على منحنى العقود الآجلة لخام برنت، مما يشير إلى ضعف في السوق في المستقبل.

وبلغ الفارق السعري بين عقد برنت لشهر أقرب استحقاق وعقد التسليم بعد ستة أشهر عشرة سنتات للبرميل، منخفضاً من 47 سنتاً في الجلسة السابقة. وفي وقت سابق من الجلسة، تحول الفارق لفترة وجيزة إلى خصم، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 2023.

وخفض كل من باركليز وآي.إن.جي توقعاتهما لخام برنت عقب قرار أوبك+.

وقلل باركليز توقعاته لسعر خام برنت بمقدار أربعة دولارات ليصل إلى 66 دولاراً للبرميل لعام 2025، وبدولارين ليصل إلى 60 دولاراً للبرميل لعام 2026. ويتوقع بنك آي.إن.جي أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 65 دولاراً هذا العام، منخفضاً من 70 دولاراً في توقعات سابقة.

وقال محللون في آي.إن.جي بقيادة وارن باترسون: «تشهد سوق النفط حالة من الضبابية الكبيرة بشأن الطلب في ظل مخاطر الرسوم الجمركية. ويزيد هذا التغيير في سياسة أوبك+ من حالة الضبابية على صعيد المعروض».