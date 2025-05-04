مصدر جديد للذهب في الكون.. اكتشاف مذهل يغيّر فهمنا لأصل العناصر الثقيلة

لطالما سعى علماء الفلك لفهم منشأ العناصر الثقيلة مثل الذهب في الكون، وبينما ظلّت نظرية تصادم النجوم النيوترونية تهيمن على المشهد، كشفت دراسة جديدة طريقًا مختلفًا تمامًا قد يحمل الإجابة: النجوم المغناطيسية، وهي أحد أكثر الأجسام السماوية وغموضًا، هذه الأجسام الغريبة، وهي بقايا شديدة الكثافة لنجوم متفجرة، قد تطلق خلال "زلازل نجمية" مواد غنية بالعناصر الثقيلة مثل الذهب، عبر انفجارات هائلة رُصدت إشاراتها في بيانات فضائية قديمة

ويعتقد العلماء أن العناصر الأخف، مثل الهيدروجين والهيليوم، نشأت بعد الانفجار العظيم مباشرة قبل 13.8 مليار سنة. أما العناصر الأثقل مثل الحديد، فقد تشكّلت داخل النجوم العملاقة وتحرّرت عند انفجارها. لكن الذهب، الأثقل من الحديد، ظل لغزًا حيّر علماء الفيزياء الفلكية لعقود.

في عام 2017، رصد الفلكيون تصادم نجمين نيوترونيين أنتج ما يُعرف بـ "كيلونوفا"، وهو انفجار ضخم أطلق موجات جاذبية وضوءًا عالي الطاقة، وأسفر عن تكوّن عناصر ثقيلة منها الذهب والبلاتين. حينها، اعتُبر هذا الحدث المصدر الوحيد المعروف لإنتاج مثل هذه المعادن.

النجوم المغناطيسية

لكن دراسة جديدة بقيادة أنيرود باتيل، طالب الدكتوراه في جامعة كولومبيا، وبمشاركة باحثين من وكالة ناسا وجامعة ولاية لويزيانا، كشفت أدلة مستخرجة من بيانات قديمة تشير إلى احتمال أن النجوم المغناطيسية – وهي نجوم نيوترونية ذات حقول مغناطيسية هائلة – قد تساهم أيضًا في إنتاج الذهب.

هذه النجوم الغامضة قد تكون تشكلت بعد نحو 200 مليون سنة من الانفجار العظيم. وتحدث فيها هزات نجمية تشبه الزلازل الأرضية، تطلق خلالها دفعات كثيفة من الإشعاع. وقد اقترح العلماء أن هذه الهزات يمكن أن تؤدي إلى طرد مواد من قشرة النجم بسرعات عالية، في ظروف مواتية لتكوين عناصر ثقيلة.

ما يدعم هذه الفرضية هو تحليل لإشعاع غامض سُجل عام 2004 خلال توهج مغناطيسي عملاق، بواسطة بعثة INTEGRAL الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. لم يُفسّر هذا الإشعاع حينها، لكن النموذج النظري الذي طوره الفريق لاحقًا تطابق معه بشكل لافت، ما يشير إلى إمكانية أن يكون قد نشأ عن عملية تكوّن عناصر ثقيلة داخل النجم المغناطيسي، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "CNN".

ومع دعم إضافي من بيانات بعثات فضائية أخرى كـ RHESSI و"ويند"، يرى الباحثون أن النجوم المغناطيسية قد تكون مسؤولة عن إنتاج ما يصل إلى 10% من العناصر الأثقل من الحديد في مجرة درب التبانة.

مع ذلك، يحذّر بعض العلماء من القفز إلى الاستنتاجات. تقول د. إليونورا تروجا من جامعة روما إن هذه النظرية مثيرة لكنها لا ترقى بعد إلى قوة الأدلة التي تم جمعها من اصطدام النجمين النيوترونيين عام 2017. وترى أن النجوم المغناطيسية أجسام معقدة جدًا وقد تنتج عناصر أخرى أخف مثل الزركونيوم أو الفضة بدلًا من الذهب.

رغم الجدل، يشير الفريق إلى أن مهمة "COSI"، تلسكوب أشعة غاما الجديد من ناسا والمقرر إطلاقه في عام 2027، قد تكون قادرة على تقديم بيانات دقيقة حول التوهجات المغناطيسية ومكونات العناصر الناتجة عنها، ما قد يفتح الباب أمام إعادة كتابة تاريخ المعادن الثمينة في الكون.