«أوبك+» تخطط لتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط

قالت 5 مصادر في «أوبك+» إن المجموعة تخطط لزيادة تسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط، وربما إنهاء تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر 2025، إذا لم يحسّن أعضاء المجموعة الالتزام بحصص الإنتاج. ووافقت «أوبك+» في أبريل على تسريع وتيرة تقليص تخفيضات الإنتاج أسرع من المتوقع، رغم تراجع الأسعار والطلب.

ووافق تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، منهم روسيا، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو أول من أمس، ليصل إجمالي ما تخطط لإنتاجه في أبريل ومايو ويونيو إلى ما يقرب من مليون برميل يومياً. وقالت المصادر الخمسة، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن المجموعة ستحافظ على هذا الاتجاه، ومن المرجح أن توافق في يونيو على إنتاج 411 ألف برميل يومياً أخرى في يوليو.

وقال أحد المصادر: إن السعودية حذرت أعضاء خلال اجتماع السبت من عدم الامتثال، مضيفاً أن رغبة بعض الأعضاء في زيادة الإنتاج كانت أيضاً عاملاً وراء قرار تسريع وتيرة زيادته فضلاً عن قضايا عدم الامتثال. وترجح المصادر أن توافق المجموعة على تسريع الزيادات لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بهدف التخلص مما تبقى من التخفيضات الطوعية إذا لم يتحسن الالتزام من الدول غير الملتزمة بالحصص وتطبق تخفيضات لتعويض الإنتاج الزائد.

وقال أحد المصادر إنه في حال عدم تحسن الامتثال فستتخلص المجموعة من التخفيضات الطوعية بحلول نوفمبر، في إشارة إلى تخفيضات 2.2 مليون برميل يومياً يطبقها 8 أعضاء . ولا تزال «أوبك+» تخفض الإنتاج بنحو 5 ملايين برميل يومياً.