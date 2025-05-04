موقع «سبيس إكس» في تكساس يتحول إلى مدينة باسم «ستاربيس»

من المقرر أن يتم إعادة تسمية منطقة في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، والتي تضم شركة الفضاء «سبيس إكس» المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتصبح «ستاربيس»، وذلك بعد أن صوتت أغلبية واضحة من السكان، ومعظمهم من موظفي «سبيس إكس»، لصالح تحويل المستوطنة رسمياً إلى مدينة.

وفي تصويت، أول من أمس، وافق 212 من أصل نحو 300 مقيم يحق لهم التصويت على التغيير، فيما عارضه ستة أشخاص فقط.

وتقع المدينة الجديدة في جنوب شرق ولاية تكساس بالقرب من الحدود مع المكسيك، وتمتد على مساحة تقدر بنحو 3.75 كيلو مترات مربعة بالقرب من مصنع «سبيس إكس»، الذي ينتج صاروخ «ستارشيب»، المصمم للسفر إلى كوكب المريخ.

كما انتخب السكان بوبي بيدن، مدير «سبيس إكس»، عمدة لهم.

كما عبر ماسك عن سعادته بالموافقة على المدينة الجديدة، وقال، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن ستاربيس «أصبحت الآن مدينة حقيقية!».

ويأتي ذلك بعدما رفضت مقاطعة كاميرون خططاً لبناء المزيد من المساكن لموظفي شركة «سبيس إكس». وبصفتها مدينة الآن ستكون ستاربيس قادرة على الموافقة على مشاريع البناء بنفسها.

ويُعد إنشاء هذه المدينة نجاحاً لإيلون ماسك بعدما ترأس لجنة الكفاءة الحكومية «دوج»، التي كلفها البيت الأبيض خفض الإنفاق العام، لكنها أخفقت في تحقيق أهدافها.

وهو يواجه صعوبات كبيرة مع شركته لصناعة السيارات «تيسلا». وقال ماسك إنه سيستأنف تدريجياً عمله في شركاته.

وأنشأت شركة «سبايس إكس» مجمعها الصناعي في هذه المنطقة الساحلية الرطبة، التي يحدها نهر «ريو غراندي» ومساحات طبيعية، لإجراء اختبارات وعمليات إطلاق صواريخ. والموقع يعمل منذ عام 2019.