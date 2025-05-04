الصين: 1.07 مليار مشترك في التأمين الأساسي للشيخوخة

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين، أنه حتى نهاية شهر مارس الماضي بلغ عدد المشتركين في التأمين الأساسي للشيخوخة في البلاد 071ر1 مليار شخص، وفي تأمين البطالة 244 مليون شخص، وفي تأمين إصابات العمل 297 مليون شخص، بزيادة سنوية قدرها 42ر2 مليون و56ر2 مليون و71ر2 مليون شخص على التوالي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، بأنه فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل للأشخاص العاملين في أشكال التوظيف الجديدة - مثل سائقي توصيل الطلبات وسائقي سيارات الأجرة عبر التطبيقات - تستمر المناطق التجريبية في تنفيذ هذا النظام بشكل مستقر. وحتى نهاية شهر مارس الماضي، تجاوز عدد المشتركين من هؤلاء العاملين 04ر11 مليون شخص.

ومن حيث إيرادات ومصروفات الصناديق، بلغ إجمالي إيرادات صناديق التأمينات الاجتماعية الثلاثة المذكورة في الربع الأول 36ر2 تريليون يوان (نحو 325 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغت المصروفات 94ر1 تريليون يوان، مع رصيد تراكمي بلغ 6ر9 تريليونات يوان حتى نهاية مارس الماضي، ما يشير إلى أن تشغيل الصناديق مستقر بشكل عام.