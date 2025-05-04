«جيت زيرو» منافسة «إيرباص» و«بوينغ» تطلق أول طائرة 2027

قال مسؤولو شركة «جيت زيرو» (JetZero Inc)، وهي شركة ناشئة تسعى لمنافسة عملاقي صناعة الطائرات «إيرباص» و«بوينغ»، إن نموذجها الأول بالحجم الكامل من طائرتها ذات التصميم الشبيه بأسماك «شيطان البحر» في طريقه للتحليق بحلول نهاية عام 2027.

وأوضحت فلورنتينا فيسكوتشي، رئيسة قسم الهندسة في الشركة، خلال لقاء مع الصحفيين في مقرها بمدينة لونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا، أن الشركة أنجزت نحو نصف المراحل الأساسية لتطوير ما يُعرف بـ«طائرة العرض التجريبي»، وأنها بدأت بالفعل وضع خطط لتصنيع النماذج التجارية الأولى والحصول على شهادات اعتماد لها.

وأضافت: «نحن واثقون جداً بأننا على المسار الصحيح لأول رحلة بحلول نهاية 2027، كما كنا قد خططنا في البداية. نعم، نحن جادون تماماً بشأن هذه الطائرة، وهي تسير فعلاً نحو التنفيذ الواقعي».

سنوات حاسمة

ويتوقع أن تكون السنوات الثلاث المقبلة حاسمة بالنسبة للشركة. فهي على بُعد أسابيع فقط من الإعلان عن موقع بمساحة 1000 فدان سيكون مقراً لمصنعها الرئيسي – وهو بحجم مجمّع «بوينغ» شمال سياتل تقريباً، أو ما يعادل أربعة ملاعب غولف، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة توم أوليري، وهو مسؤول سابق في «تسلا».

وأشار إلى أنه يعمل حالياً على الترتيب لشراكات صناعية وتأمين تمويل إضافي، آملاً في أن تحفز هذه الخطوات مشروع الطائرة مع اقتراب دخوله حيز الواقع.

وقال أوليري في مقابلة صحفية متحدثاً عن رؤيته لعام 2028: «نريد أن تكون لدينا طائرة في الجو ومصنع على الأرض قيد التشييد، وهذه أمور ستحدث».

وحصلت «جيت زيرو» على تعهدات أولية من شركتي «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز»، بالإضافة إلى منحة بقيمة 235 مليون دولار من سلاح الجو الأمريكي، لدعم المشروع الذي يهدف إلى استبدال تصميم الطائرات التقليدي الذي يعتمد على أنبوب وأجنحة – وهو التصميم المهيمن على مجال السفر الجوي لعقود.

وتسعى الشركة للإسراع في تنفيذ فكرتها في وقت تركز فيه «بوينغ» و«إيرباص» على تلبية طلبات قياسية مؤجلة، ولا تعتزمان طرح تصاميم جديدة كلياً قبل منتصف أو أواخر ثلاثينيات هذا القرن.

واستعانت «جيت زيرو» بفريق من المهندسين والمستشارين سبق لهم العمل على اعتماد طائرة «بومباردييه»، إلا أنها واجهت بعض العثرات، وكان من بين التحديات التي واجهتها الشركة، احتراق نموذج أولي مصغّر يمثل 12.5% من الحجم الكامل للطائرة، وذلك بسبب حريق اندلع في البطارية خلال اختبار أولي.

وقام فريق «جيت زيرو»، الذي يضم خبرات سابقة من «بوينغ» و«ماكدونيل دوغلاس»، بتطوير طائرة قادرة على حمل نحو 250 راكباً، تتميز بكابينة مثلثة الشكل أوسع من نظيراتها التقليدية، وبدن أقصر يعمل على تعزيز الرفع وتقليل استهلاك الوقود.

وتم الاستغناء عن الذيل التقليدي، مع تثبيت محركين في الجزء الخلفي من الطائرة لتوفير القوة والاستقرار. وقالت بيثاني ديفيد، وهي مسؤولة سابقة في «غلف ستريم» وحالياً رئيسة قسم الأنظمة والاعتماد في «جيت زيرو»: «نحن لا نقول إن الأمر سهل، لكننا لدينا فريق من أشخاص سبق أن أنجزوا هذه المهمة من قبل».