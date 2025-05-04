«نايكي» و«أديداس» تطالبان بإعفاء من الرسوم الجمركية

طلبت جمعية تجارية تمثل منتجي الأحذية من إدارة ترامب النظر في إعفاء منتجاتها من التعريفات الجمركية، قائلة: «إن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأحذية في الولايات المتحدة، وقد تدفع الشركات إلى الإغلاق».

وفي رسالة مؤرخة يوم 29 أبريل دعت رابطة موزعي وتجار التجزئة للأحذية في أمريكا الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة النظر في رسومه الجمركية، بحجة أنها تشكل «تهديداً وجودياً» للصناعة.

وقالت المجموعة: «إذا استمر الوضع الحالي فسيعاني عمال الأحذية الأمريكيون والمستهلكون أيضاً. هذه حالة طوارئ تتطلب اتخاذ إجراءات واهتماماً فورياً».

ووقع الخطاب شركات، بما في ذلك «نايكي» و«أندر أرمور» (Under Armou)، و«بوما» وشركة «أديداس» التابعة في أمريكا.

وتقول الشركات إن الرسوم الجمركية «لن تدفع تصنيع الأحذية إلى الولايات المتحدة» لأن هذا يتطلب «استثمارات رأسمالية كبيرة وسنوات من التخطيط لتحويل الموارد». وبحسب الرسالة فإن الشركات لن تتمكن من استيعاب التكاليف الجديدة في الوقت، الذي تعمل فيه على تعديل نماذج أعمالها للتركيز من جديد على الإنتاج المحلي.

ومن المحتمل أن تواجه كبرى الدول التي يتم تصنيع الأحذية فيها، مثل فيتنام وإندونيسيا، بعضاً من أعلى نسب الرسوم الجمركية.

وأعلن ترامب الشهر الماضي تعليقاً مؤقتاً للعديد من الرسوم الجمركية المقترحة، وأثار إعلان الرسوم انخفاضات حادة في أسواق الأسهم، وانتقادات واسعة النطاق من قادة الأعمال.