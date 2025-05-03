الذهب سلاح الصين السري..هل يغير المشهد المالي؟

تُواصل الصين تكديس الذهب بوتيرة متسارعة، في خطوة تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز الاستقلال المالي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لماذا تُكدّس الصين الذهب؟

1- التحوّط من العقوبات الأمريكية

تسعى الصين إلى حماية أصولها من المخاطر المرتبطة بالسياسات الأمريكية، خاصة بعد تجميد الأصول الروسية بالدولار عقب الحرب الروسية الأوكرانية ، فالذهب يُعتبر أصلًا آمنًا لا يمكن تجميده أو مصادرته بسهولة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتحوّط من العقوبات المحتملة.

2- تقليل الاعتماد على الدولار

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الصين لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، حيث انخفضت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، وبلغت 759 مليار دولار في عام 2024، مع توجيه الاستثمارات نحو الذهب وأصول أخرى غير مقومة بالدولار.

3- تعزيز مكانة اليوان عالميًا

من خلال دعم احتياطياتها بالذهب، تسعى الصين إلى تعزيز ثقة الأسواق العالمية في عملتها الوطنية، اليوان، مما يُمكّنها من توسيع استخدامها في التجارة الدولية وتقليل هيمنة الدولار.

4- الاستجابة للتقلبات الاقتصادية الداخلية

في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العقارية والأسهم المحلية، يُقبل المستثمرون الصينيون على الذهب كملاذ آمن، حيث شهدت صناديق الذهب تدفقات قياسية بلغت 70 طنًا (7.4 مليارات دولار) في أبريل 2025، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.، وفقاً لـ "نيوزويك".

تأثير ذلك على أسعار الذهب عالميًا

أدى الطلب المتزايد من الصين إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوزت 3500 دولار للأونصة، قبل أن تستقر فوق 3300 دولار، بزيادة تقارب 40% مقارنة بالعام السابق.

التوقعات المستقبلية

تشير التوقعات إلى استمرار الصين في تعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الدولار، مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.