نديم باجوا.. من عامل توصيل إلى "ملك" البيتزا في أمريكا

نديم باجوا قصة نجاح استثنائية ملهمة لكل من يؤمن بأن العمل الجاد والإصرار قادران على تحويل أحلام بسيطة إلى إنجازات ضخمة، من شاب باكستاني وصل إلى أمريكا بغربته الأولى، محاطاً بالتحديات وصعوبات اللغة، بدأ حياته بسائق توصيل بيتزا بأجر متواضع، ليبني اليوم إمبراطورية تضم أكثر من 270 مطعماً في جميع أنحاء الولايات المتحدة. رحلته تعلمنا أن الصبر والتفاني والإصرار يمكن أن يحول كل تحدٍ إلى فرصة، وأن النجاح الحقيقي يولد من الإيمان بالقدرة على التغيير مهما كانت البداية متواضعة.

في عام 1991، هاجر نديم باجوا من باكستان إلى الولايات المتحدة، وعمل أثناء دراسته الجامعية في إنديانا في عدة وظائف، أبرزها توصيل البيتزا لسلسلة بابا جونز مقابل 4.25 دولارات في الساعة.

اليوم، يملك باجوا البالغ من العمر 58 عاما أكثر من 270 مطعما ضمن شبكة باباجونز في أمريكا الشمالية، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة باجكو التي أسسها مع شقيقيه، وتمتلك محفظة متنوعة تشمل شركات في مجالات البناء والتكنولوجيا والمحاسبة، إلى جانب امتيازات باباجونز.

لم يكن طريق النجاح سهلاً؛ فباكوا كان أول فرد من عائلته ينتقل إلى الولايات المتحدة، وواجه صدمة ثقافية وصعوبات في اللغة. قال: "أحياناً، عندما تكون بعيداً عن عائلتك ووحدك... كان الأمر صعباً للغاية". ولمواجهة تكاليف الدراسة، عمل في عدة وظائف متزامنة، بما في ذلك غسل الأطباق وتوصيل البيتزا والعمل في تاكو بيل ، وفقا لشبكة "CNBC".

تدرج بسرعة داخل باباجونز، فبحلول تخرجه عام 1996 أصبح مدير منطقة، وحين وجد أن الرواتب في الشركات لا تفوق ما كان يتقاضاه في البيتزا، قرر الاستمرار في هذا المجال. في يوليو 2002، افتتح أول فرع له في شرق ليفربول، أوهايو، مستفيدًا من دعم عائلته والقروض المصرفية، وباستثمار نحو 150 ألف دولار.

تعلم باجوا دروساً ثمينة من الأخطاء المبكرة، مثل الإفراط في التسويق قبل تجهيز الموظفين، ومواجهة تحديات النمو السريع أثناء الأزمة الاقتصادية في 2008.

وقال: "عليك أن تكون متواضعاً، لأنه في اليوم الذي تعتقد فيه أنك حصلت على كل شيء، أعتقد أن سقوطك سيبدأ".

في 2024، وقّعت مجموعة باجكو اتفاقية لتطوير 50 مطعماً جديداً بحلول 2028، بهدف الوصول إلى 500 مطعم. ومع توسع أعماله، أطلق أيضاً شركات مساندة في مجالات مركز الاتصال، الإنشاءات، المحاسبة، والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة محفظة باباجونز.

وقال باجوا: "لم أحلم قط بهذا النمو. ركزت فقط على بذل قصارى جهدي والتعلم من أخطائي، والباقي جاء سريعًا. بدأ كل شيء بطلب بيتزا التوصيل، هل تصدق ذلك؟"