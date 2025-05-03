اليابان تسعى للتوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا وسط أزمة صادرات السيارات

أعرب كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا عن أمله في التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في يونيو، حتى في الوقت الذي تشير فيه تقارير إعلامية إلى أن الجانبين ما زالا على خلاف بشأن القضية الرئيسية وهي فرض رسوم على صادرات السيارات.

وقال أكازاوا للصحفيين بعد عودته إلى طوكيو من الولايات المتحدة إنه أجرى "مناقشات عميقة للغاية" مع المسؤولين الأمريكيين ولكن رفض الإفصاح عن تفاصيل.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن أكازاوا التقى مسؤولين من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

وأضاف أكازاوا للصحفيين في وقت مبكر في واشنطن بعد الاجتماع، إن الجولة الثانية من المحادثات استمرت لأكثر من ساعتين وتناول الجانبان قضايا من بينها توسيع التجارة الثنائية والتعامل مع التدابير غير الجمركية والتعاون بشأن الأمن الاقتصادي.

وقد يتم عقد الجولة المقبلة من المحادثات رفيعة المستوى في منتصف مايو فصاعدا.

وتتابع الدول حول العالم لمعرفة كيف سيكون أداء اليابان في محاولتها للحصول على إعفاء من رسوم ترامب الجمركية.

يشار إلى أن تقديم تنازلات بشأن الرسوم على السيارات هو هدف رئيسي لليابان حيث إن الصناعات المتعلقة بقطاع السيارات توظف نحو 8 % من القوة العاملة في البلاد.

ولكن الولايات المتحدة سعت لجعل المحادثات منصبة على يطلق عليها الرسوم الجمركية المتبادلة الأوسع نطاقا والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو.

وتابع أكازاوا إنه أكد على موقف اليابان بأن حملة رسوم ترامب الجمركية الواسعة النطاق هي "مؤسفة للغاية" بينما جدد مناشدة طوكيو بمراجعة التدابير الخاصة بالرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض بداية أبريل رسوما جمركية على عدد من دول العالم وفي مقدمتها الصين ما أحدث أزمة اقتصادية في الأسواق العالمية ووصفت هذه الرسوم بأنها حرب تجارية.

ودافع ترامب عن هذه الرسوم بالقول إن الولايات المتحدة ستجني مليارات الدولارات من خلال الرسوم الجمركية.