مهاتير محمد: الرسوم الجمركية الأمريكية لن توقف الصين

أعرب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عن اعتقاده أن الرسوم الجمركية الأمريكية هي جزء من محاولة أوسع من جانب الولايات المتحدة لإضعاف الصين، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وقال مهاتير للصحيفة إن الصين لديها "التكنولوجيا والقدرة" لتجاوز التباطؤ الاقتصادي. ونقل التقرير عنه القول إن السوق الصيني بأكمله أكبر من نظيره الأوروبي والأمريكي معا وبالتالي الصين سوف تنمو.

وبحسب الصحيفة، قال مهاتير إنه ليس بإمكانكم إيقاف الصين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتسعى ماليزيا للتوصل لحل ودي للتوترات مع الولايات المتحدة عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية بنسبة 24 % على الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا الشهر الماضي قبل تعليق الرسوم المرتفعة 90 يوما.

ومن ناحية أخرى، تعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بإقامة علاقات تجارية قوية مع الصين خلال زيارة للرئيس شي جين بينج، واصفا إياه بالزعيم العقلاني في وقت يشهد اضطراب عالمي.

وقال مهاتير في المقابلة إن ماليزيا "دولة حيادية" وتريد أن تكون ودية مع العالم، لتتاجر مع كل الدول، مضيفا أنه يجب ألا تنحاز بلاده مع أي جانب لا أمريكا ولا الصين.

وشغل مهاتير البالغ من العمر 99 عاما، منصب رئيس الوزراء لأطول مدة في تاريخ ماليزيا.

وتساءل مهاتير عما إذا كان أنور يفهم التعقيدات الجيوسياسية واصفا من كان تلميذه يوما بأنه "ساذج" واتهمه بوضع المصلحة الاقتصادية فوق المبادئ، بحسب ساوث تشاينا مورنينج بوست.