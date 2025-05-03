النفط يستقر وسط ترقّب محادثات بين الصين وأمريكا

استقرت أسعار النفط، أمس، وتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية مع اتجاه المتعاملين لتسوية مراكزهم قبل اجتماع أوبك+ وفي ظل بعض الشكوك حول فرص نزع فتيل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.23 % إلى 61.99 دولاراً للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.25 % إلى 59.09 دولاراً.

ويتجه خام برنت لتسجيل خسارة أسبوعية 7.3 %، كما أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تصل إلى 6.2 %. وقلصت أسعار النفط أمس خسائرها بعد بيانات أظهرت ارتفاع الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.