تهدئة مخاوف الرسوم الجمركية تصعد بمؤشرات الأسهم الأمريكية

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع، أمس، إذ هدأت المخاوف إزاء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية بفعل المؤشرات على تهدئة الحرب التجارية مع الصين، وتقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع.

وارتفع مؤشر داو جونز 414.53 نقطة أو 1.02 % إلى 41167.49 في حين صعد ستاندرد اند بورز 54.59 نقطة أو 0.97 % إلى 5658.73 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 159.60 نقطة أو 0.87 % إلى 17864.97.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد بلاده في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة. وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال «ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!».