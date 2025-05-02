النفط يتراجع وسط ترقب محادثات تجارية محتملة بين الصين وأمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لتسوية مراكزهم قبل اجتماع أوبك+ وفي ظل بعض الشكوك حول فرص نزغ فتيل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1105 بتوقيت جرينتش. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 59 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت لتسجيل خسارة أسبوعية سبعة بالمئة، كما أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تصل إلى 6.5 بالمئة، في أكبر تراجع أسبوعي لهما في شهر.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن بكين "تقيم" عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145 بالمئة، في إشارة إلى خفض محتمل لتوتر تجاري هز الأسواق العالمية وأحدث اضطرابات في سلاسل التوريد.

وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في أونيكس كابيتال جروب "هناك بعض التفاؤل بشأن العلاقات الأمريكية الصينية، لكن المؤشرات لا تزال أولية للغاية".

وأضاف "لا يزال الوضع متقلبا للغاية، إذ يتأرجح بين خطوة للأمام وخطوتين للخلف فيما يتعلق بالرسوم الجمركية".