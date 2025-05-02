بيانات الوظائف الأمريكية أساسية في توقعات الركود الاقتصادي

قال مايكل هارتنت الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا إن المستثمرين يراهنون الآن على موقف أكثر ملاءمة للسوق من جانب الرئيس دونالد ترامب في الأشهر المقبلة، وقد تتضاءل المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة بشكل أكبر إذا أظهر تقرير الوظائف الأمريكية المنتظر صدوره اليوم الجمعة مرونة السوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الخبير الاستراتيجي هارتنت قوله إن المشاركين في السوق يراهنون على سيناريو "انخفاض التعريفات الجمركية، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض الضرائب"، مضيفا أن تخفيفًا كبيرًا للأحوال المالية، إلى جانب الإنفاق القوي على الذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يُبدّد مخاوف النمو "طالما لم تتراجع الرواتب".

في الوقت نفسه أكد هارتنت تفضيله للأوراق المالية الدولية خلال العام الحالي.

يأتي ذلك في حين انتعشت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين بفضل التفاؤل بأن الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات تجارية مع شركائها الرئيسيين. إلا أن البيانات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع أبقت المعنويات متذبذبة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تقرير الوظائف اليوم الجمعة تباطؤًا في نمو الوظائف في القطاعات غير الزراعية.

وأصبحت الأوراق المالية الأمريكية واحدة من أسوأ الأصول المالية أداء في العالم بعد قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية حيث تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر4% عن مستواه في بداية العام الحالي، مقابل ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي أول كانتري وورلد للأسهم العالمية مع استبعاد الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% منذ بداية العام.