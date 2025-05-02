تراجع أرباح شل في الربع الأول بعد انخفاض أسعار النفط

أعلنت شركة شل للنفط والغاز تراجع أرباحها في الربع الأول من العام، في الوقت الذي دفعت فيه بخطط استثمارية وعوائد لحملة الأسهم رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، قالت شل للمساهمين، اليوم الجمعة، إن الأرباح المعدلة تراجعت بواقع 9ر27 % إلى 58ر5 مليارات دولار للربع الأول من 2025.

وقال المديرون في الشركة إن هذا يأتي وسط "تقلب" أحوال السوق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط في الشهور الأخيرة وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وجاء الانخفاض في الأرباح أيضا فيما قالت الشركة إنها تأثرت برسوم قدرها 509 ملايين دولار على صلة بضرائب أرباح الطاقة البريطانية.

وواصلت شل اليوم الجمعة، خطط إعادة شراء أسهم المساهمين وخطط توزيع الأرباح.