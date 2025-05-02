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أعمال

تركيا: اتساع العجز التجاري 21.7% في أبريل

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رويترز

قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الجمعة إن العجز التجاري في تركيا ارتفع 21.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 12 مليار دولار في أبريل .

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الصادرات بلغت 20.9 مليار دولار في أبريل بينما بلغت الواردات 33 مليار دولار.

وأضاف بولات أن مكاسب اليورو مقابل الدولار، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية أساسية جديدة تبلغ 10 بالمئة على جميع الاقتصادات ورسوما جمركية إجمالية 20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، كان لها أثر إيجابي على الصادرات التركية بما يصل إلى 440 مليون دولار.