تراجع مبيعات تسلا بحدة في أسواق أوروبية رئيسية

تراجعت مبيعات تسلا بحدة في بعض الأسواق الأوروبية خلال أبريل نيسان في تسارع لاتجاه تشهده العلامة التجارية المملوكة لإيلون ماسك منذ بداية العام مع شراء الأوروبيين المزيد من السيارات الصينية بينما يحتج البعض على التوجهات السياسية للملياردير الأمريكي.

وأظهرت بيانات وطنية اليوم الجمعة تراجع مبيعات سيارات تسلا الجديدة في أبريل 80.7 بالمئة في السويد، وذلك بعد يوم من إعلان تسجيل انخفاض 67.2 بالمئة في الدنمرك و59.4 بالمئة في فرنسا، وهو الشهر الرابع على التوالي من انكماش المبيعات.

وانخفضت مبيعات تسلا في أوروبا 28.2 بالمئة خلال مارس في وقت تواجه فيه الشركة مجموعة من التحديات بأسواق القارة، منها المنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات التقليدية وإطلاق شركات صينية سيارات كهربائية جديدة غالبا ما تكون أقل سعرا.

وأدى أيضا انحياز الرئيس التنفيذي ماسك لتيارات تنتمي إلى أقصى اليمين في أوروبا إلى احتجاجات ضده وضد الشركة، بالإضافة إلى أعمال تخريب في صالات العرض ومحطات الشحن التابعة لها في شتى أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

وستصدر دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا والنرويج، بيانات مبيعات السيارات لشهر أبريل اليوم الجمعة.