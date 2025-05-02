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أعمال

ارتفاع التضخم في هولندا إلى 4.1%

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رويترز

أظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الهولندي اليوم الجمعة أن معدل التضخم في البلاد ارتفع خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة شهور.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1ر4 % في أبريل مقابل 7ر3 % في مارس.

وارتفعت أسعار الخدمات المعدلة حسب التضخم بنسبة 6ر5 % مقابل 7ر4%. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ على أساس سنوي بوتيرة أسرع قليلا بلغت نسبتها 2ر7 % في أبريل مقابل 1ر7 % في مارس.

أما أسعار الطاقة، بما في ذلك وقود المحركات، فقد انخفضت بنسبة 2ر3 %.

وارتفع التضخم في الاتحاد الأوروبي أيضا من 7ر3 % في مارس إلى 1ر4 % في أبريل .