احتياطات بـ12 تريليون إسترليني.. كنوز أوكرانيا النادرة تثير شهية أمريكا

في تطور بارز بالعلاقات الأمريكية الأوكرانية، وقّعت كييف وواشنطن، مساء الأربعاء، اتفاقا جديدا يضمن للولايات المتحدة أولوية الوصول إلى ثروات أوكرانيا من المعادن النادرة، مقابل تمويل مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب، جاء التوقيع بعد مفاوضات امتدت شهرين، تخللتها توترات بين الجانبين.

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في العاصمة الأمريكية، يمنح واشنطن حق الدخول التفضيلي إلى صفقات استخراج المعادن، ويمهد لتدفق استثمارات في البنية التحتية الأوكرانية.

وتمت إزالة أحد أبرز الشروط لإدارة ترامب، التي كانت تطالب كييف بسداد المساعدات العسكرية المقدمة لها خلال سنوات الحرب، وهو ما وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه "انتصار تفاوضي"، بحسب ما نشرته صحيفة The Independent.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا استئناف المفاوضات بعد تلقيه رسالة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب فيها عن رغبته في التوصل لاتفاق سلام، وأكد فيها استعداد بلاده للتوقيع على اتفاق المعادن في الوقت الذي تراه واشنطن مناسبا.

لكن العلاقات بين الزعيمين شهدت توترا حادا خلال الفترة الماضية، تجلى في مشادات علنية ولقاء فاشل في البيت الأبيض، ما أدى إلى تجميد الصفقة لفترة وجيزة. ومع ذلك، تواصلت الجهود حتى تم الإعلان عن التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق.

ما مضمون الاتفاق؟

يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك، يُخصص له 50% من عائدات الدولة الأوكرانية المستقبلية من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، بهدف تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في أوكرانيا، وسيكون لكل من كييف وواشنطن حقوق متساوية في إدارة هذا الصندوق.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أوضح أن الاتفاق يعكس التزام بلاده بدعم السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا يشمل أي شروط لسداد مساعدات سابقة، في تراجع واضح عن مطالب ترامب الأولية التي تضمنت أرقاما وصلت إلى 300 مليار دولار.

ما أهمية المعادن الأوكرانية؟

تُعد أوكرانيا من أغنى دول أوروبا بالمعادن النادرة، إذ تضم أراضيها احتياطيات ضخمة من الليثيوم والتيتانيوم والنيوديميوم والسكانديوم والإيتريوم، وهي عناصر تدخل في صناعات استراتيجية مثل البطاريات، التوربينات، الطاقة النووية، والأسلحة المتقدمة. وتُقدّر قيمة هذه الثروات بأكثر من 12 تريليون جنيه إسترليني، بحسب "فوربس أوكرانيا".

وتشير دراسات أوروبية إلى وجود أكثر من 8,700 موقع معدني نشط في البلاد، ما يجعلها لاعبا محوريا في قطاع الطاقة والمعادن العالمي.

ورغم الجهود التي بذلها زيلينسكي لجذب الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2021، فإن الحرب عطّلت عمليات الاستكشاف والاستخراج. ومع ذلك، تم إدراج تطوير هذا القطاع ضمن "خطة النصر" التي أعلنها زيلينسكي العام الماضي.

العقبة الروسية

لكن الطموحات الأوكرانية تصطدم بالواقع العسكري، إذ تقع أكثر من نصف الثروات المعدنية المؤكدة – نحو 6 تريليونات جنيه إسترليني – في المناطق الأربع التي ضمّتها روسيا عام 2022، وهي دونيتسك، لوغانسك، زابوريجيا، وخيرسون، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

وهذا يعني أن جزءا كبيرا من الموارد إما دُمّر أو أصبح تحت السيطرة الروسية، ما يعقّد جهود الاستخراج ويزيد من المخاطر الاستثمارية. في الوقت ذاته، تبقى مناطق مثل دنيبروبيتروفسك، القريبة من خطوط الاشتباك، معرضة للتهديد المباشر من القوات الروسية.

ما العقبات أمام الاستثمار؟

على الرغم من توافر البنية التحتية وقوة عاملة مؤهلة، لا تزال أوكرانيا تواجه تحديات كبيرة مثل تعقيد الإجراءات الإدارية، نقص الشفافية في البيانات الجيولوجية، وصعوبة الحصول على أراضٍ للمشاريع. ويؤكد خبراء أن تطوير هذه المشاريع سيتطلب سنوات من العمل واستثمارات ضخمة.

ما الخطوة التالية؟

وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن الاتفاق لا يمنح أي جهة شاركت في دعم الحرب الروسية حق الاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا، ومن المتوقع أن تعمل "مؤسسة التمويل الأمريكية للتنمية" مع الجانب الأوكراني على بلورة التفاصيل النهائية للاتفاق.

رئيس الوزراء الأوكراني أعلن أن بلاده ستحافظ على سيادتها الكاملة على مواردها، وأن الأرباح سيُعاد استثمارها داخل البلاد، ما يعزز آفاق النمو ويتيح الوصول إلى تقنيات متطورة من الشريك الأمريكي.

وقال دينيس شميهال عبر "تلغرام": "هذا الاتفاق سيمكننا من جذب موارد ضخمة لإعادة البناء، وتحقيق انطلاقة اقتصادية، واستقدام أحدث الابتكارات التكنولوجية من شريك استراتيجي هو الولايات المتحدة".