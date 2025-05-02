اليابان وأمريكا تعقدان جولة ثانية من محادثات التعريفات الجمركية

عقد كبير مفاوضي التعريفات الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا يوم أمس الخميس الجولة الثانية من المحادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، ويعتقد أن محادثاتهم تركزت على مقترحات طوكيو لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن وفد طوكيو كان يأمل في سماع المزيد من التفاصيل حول الأولويات الأمريكية وتضييق نطاق محادثات التعريفات التي بدأت رسميا قبل أسبوعين.

وجاء الاجتماع في واشنطن بعد يومين من تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأثير تعريفاته الجديدة البالغة 25% على صناعة السيارات من خلال السماح لصانعي السيارات الذين ينتجون مركبات في الولايات المتحدة بالمطالبة ببعض التعويضات.

وبغض النظر عن هذا التخفيف، كان من المتوقع أن يحث أكازاوا، الوزير الياباني المسؤول عن التنشيط الاقتصادي، إدارة ترامب على إلغاء تعريفات السيارات وغيرها من التعريفات التي فرضتها في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى زعزعة النظام التجاري العالمي وأثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي كبير.

ولدى وصوله إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء، قال أكازاوا للصحفيين إنه يريد تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم نحو اتفاق يؤدي إلى "علاقة مربحة للطرفين".

وبهدف تحقيق عملية تفاوض قائمة على الأخذ والعطاء، كان من المتوقع أن يقدم أكازاوا حزمة من المقترحات إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت. وكان من المرجح أن تشمل زيادة مشتريات الذرة وفول الصويا الأمريكية للمساعدة في مواجهة انخفاض صادرات الولايات المتحدة من هاتين السلعتين إلى الصين وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.

وتعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر مصدر لواردات اليابان من الذرة وفول الصويا.

وتدرس اليابان أيضا توسيع الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية للأرز الأمريكي، حيث يهدف ترامب إلى خفض العجز التجاري لبلاده وخلق وظائف ذات أجور أفضل.

وكان أكازاوا قد زار واشنطن آخر مرة في 16 أبريل الماضي والتقى بترامب في المكتب البيضاوي لمدة 50 دقيقة قبل المشاركة في اجتماع مع بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري جاميسون جرير.