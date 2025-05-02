الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين

صعد الذهب اليوم الجمعة مع مسارعة المستثمرين لشراء المعدن النفيس بعد يوم من تراجع أسعاره إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط انحسار التوترات التجارية، فيما يتحول تركيز السوق إلى تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية الذي يصدر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0356 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3256.51 دولاراً للأوقية (الأونصة).

بلغ الذهب أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل في الجلسة الماضية وخسر نحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ نهاية فبراير.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 3265.10 دولارا للأوقية.

وقالت سوني كوماري محللة استراتيجيات السلع الأولية في إيه.إن.زد "ثمة موقف مرن (بشأن الرسوم الجمركية) وتحسن الوضع بعض الشيء، لكن لا يزال هناك الكثير من الضبابية لذلك سيظل الذهب مفضلا لدى المستثمرين".

وأضافت أن كل تصحيح لسعر الذهب ينظر له على أنه فرصة للشراء.

وتابعت "إذا واصلت الأسعار انخفاضها واقتربت من مستوى ثلاثة آلاف دولار، فقط تجتذب الكثير من الطلب الاستثماري".

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين "تقيم" عرضا من واشنطن لعقد محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، في مؤشر على خفض محتمل للتصعيد في الحرب التجارية التي هزت الأسواق العالمية.

وتترقب الأسواق حاليا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش اليوم للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة الوظائف غير الزراعية 130 ألف وظيفة في أبريل نيسان بعد ارتفاعها 228 ألفا في مارس .

ولا تزال الأسواق الصينية مغلقة في عطلة عيد العمال، ومن المقرر أن يستأنف التداول الثلاثاء السادس من مايو.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.68 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 968.89 دولارا، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 949.48 دولارا.