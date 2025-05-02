ممنوع على المسافرين إلى بريطانيا... جهاز صغير يُسبب كارثة جوية

حذّرت هيئة الطيران المدني البريطانية (CAA) المسافرين، لاسيما الأيرلنديين المتوجهين إلى المملكة المتحدة، من اصطحاب أحد الأغراض الشائعة في رحلات السفر، وهو أجهزة الشحن المحمولة (Power Banks)، ضمن حقائبهم المسجلة.

وأكدت الهيئة، المعنية بتنظيم سلامة الطيران في البلاد، أن هذه الأجهزة محظورة داخل الأمتعة التي تُسجل في عنابر الشحن، وذلك بسبب مخاطر مرتبطة ببطاريات الليثيوم المدمجة فيها، والتي قد تكون معيبة أو غير آمنة، وفقا لموقع RSVP.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن البطاريات غير المصنّعة وفق المعايير أو المستخدمة بشكل خاطئ قد تتعرض لما يُعرف بـ"الهروب الحراري"، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية واشتعالها أو انفجارها، ما يُشكل خطرا جسيما على سلامة الطائرة والركاب.

وقالت الهيئة إن مثل هذه الحوادث، سواء وقعت في عنبر الشحن أو داخل المقصورة، قد تُسبب إصابات خطيرة أو تعطيلًا لعمل الطائرة، مشيرة إلى أن الأجهزة الإلكترونية المحمولة أصبحت تخضع لمعايير دقيقة في التصميم والتشغيل لضمان السلامة.

وفي سياق متصل، تختلف القواعد المتعلقة بالأمتعة بين المطارات والدول، إذ نشر مطار دبلن في أيرلندا قائمته الخاصة بالعناصر المحظور حملها، سواء في الحقائب اليدوية أو المسجلة. وتضم القائمة المواد المتفجرة والألعاب النارية والذخائر وأجهزة التدخين الإلكتروني، وغيرها من المواد التي قد تُشكل خطرا على أمن وسلامة الطيران.

يأتي هذا التحذير في وقت يتزايد فيه إقبال السياح الأيرلنديين على السفر إلى المملكة المتحدة، تزامنا مع تغييرات في بعض القواعد الحدودية الجديدة، والتي تتطلب أيضا إحضار مستندات إضافية لبعض المسافرين عند دخول الأراضي البريطانية.

وكانت العديد من شركات الطيران في آسيا قد اتخذت إجراءات صارمة جديدة بشأن حمل بطاريات الليثيوم على متن الطائرات، في أعقاب سلسلة من الحوادث التي شهدت ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة واندلاع حرائق داخل الطائرات.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، نقلا عن لجنة التحقيق وخدمات الطب الشرعي، أن بنك طاقة محمولا يعمل ببطارية ليثيوم يُشتبه في أنه كان مصدر الحريق الذي اندلع في طائرة تابعة لشركة "طيران بوسان" في يناير الماضي أثناء استعدادها للإقلاع.

وأشار البيان إلى أن المحققين عثروا على "آثار ذوبان كهربائي متعددة" في بقايا بنك الطاقة، مما يرجح دوره في الحادث.

وبات المسافرون يعتمدون على بنوك الطاقة المحمولة من نوع ليثيوم-أيون لشحن هواتفهم وأجهزتهم اللوحية والمحمولة خلال الرحلات، خاصةً الطويلة منها. لكن هذه البطاريات، رغم فعاليتها، تحمل مخاطر كبيرة عند تصنيعها بشكل سيئ أو استخدامها بطريقة غير آمنة، أو عندما تتقادم، نظرا لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فقد تم تسجيل أكثر من 500 حادث مرتبط ببطاريات الليثيوم خلال العقدين الماضيين، شملت انبعاث دخان وحرائق وحرارة مفرطة.

دخلت لوائح جديدة حيز التنفيذ هذا الشهر في كوريا الجنوبية، تمنع الركاب من تخزين بنوك الطاقة السريعة وأجهزة التدخين الإلكتروني في الحجرات العلوية داخل الطائرات، ويُطلب منهم بدلاً من ذلك وضعها إما تحت المقعد أو في الجيب المخصص له.

كما تحظر القواعد الجديدة شحن بنوك الطاقة عبر منافذ USB في المقاعد. وأوصت الوزارة الركاب بتغطية أطراف بنك الطاقة بشريط عازل أو حفظها في أكياس بلاستيكية محكمة (مثل الأكياس ذات السحّاب) لتجنّب تلامسها مع قطع معدنية قد تسبب شرارات كهربائية.

وفي أعقاب الحريق الذي اندلع في 28 يناير بطائرة تابعة لطيران بوسان في مطار جيمهاي الدولي، شددت عدة شركات طيران آسيوية قيودها على استخدام بنوك الطاقة.

وأعلنت الخطوط الجوية التايلاندية، اعتبارا من 15 مارس الماضي، منع الركاب من استخدام أو شحن بنوك الطاقة على متن رحلاتها، عقب "عدة حوادث حريق يُشتبه أنها مرتبطة بهذه الأجهزة".

أما الخطوط الجوية السنغافورية، فقد حظرت اعتبارا من أبريل الماضي استخدام بنوك الطاقة لشحن الأجهزة المحمولة على الطائرات، كما منعت شحنها عبر منافذ USB على متن الرحلات.

بدورها، أعلنت شركة "طيران آسيا" الاقتصادية، أنها ستُلزم الركاب بتخزين أجهزة الشحن تحت المقعد أو في الجيب الأمامي، مع منع استخدام أي جهاز للشحن طوال مدة الرحلة.

وفي تايوان، اتخذت شركات الطيران الثلاث الكبرى - إيفا إير، والخطوط الجوية الصينية، ويوني إير - قرارا موحدا بحظر استخدام بنوك الطاقة المحمولة على متن رحلاتها.

كما أقرت هيئة تنظيم الطيران في هونغ كونغ قرارا يمنع الركاب من استخدام بنوك الطاقة أثناء الرحلات، أو تخزين بطاريات الليثيوم في الحجرات العلوية.