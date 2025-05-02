3.7 % ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية خلال أبريل

ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية 3.7% خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات الخميس لتسجل بذلك نمواً للشهر الثالث على التوالي، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بصورة حادة بسبب الرسوم الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 58.2 مليار دولار الشهر الماضي، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله خلال شهر أبريل.

وانخفضت الواردات 2.7% على أساس سنوي إلى 53.3 مليار دولار، مما أدى لتسجيل فائض تجاري بقيمة 4.88 مليارات دولار. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 6.8% لتصل إلى 10.6 مليارات دولار. وقالت الوزارة إن الانخفاض الحاد في الصادرات إلى أمريكا يرجع إلى تراجع صادرات السيارات وأشباه الموصلات والآلات.