الدولار يستفيد من تراجع الين

استفاد الدولار من تراجع الين، أمس، بعد أن خفّض بنك اليابان توقعاته للنمو بسبب الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تترقب الأسواق مؤشرات على تهدئة الحرب التجارية وبيانات سوق العمل الأمريكية.

وانخفض الين نحو 1.1 % إلى 144.74 للدولار ليبلغ أقل مستوى له منذ العاشر من أبريل. وبلغ 144.23 أمام الدولار في أحدث تعاملات. وقرار بنك اليابان لتثبيت أسعار الفائدة كان بالإجماع ومتوقعاً، لكن المتعاملين اعتبروا أن خفض التوقعات يقلل من احتمالية رفع الفائدة في المستقبل.

وحتى الآن كان الدولار أكبر ضحايا الحرب التجارية إذ أثرت إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتقلبة على توقعات النمو وزعزعت الثقة.

وسجل الدولار أكبر انخفاض شهري له منذ عامين ونصف العام في أبريل، لكنه تعافى بعد أن علق ترامب معظم هذه الرسوم وألمح إلى إمكانية التوصل لاتفاقات مع دول منها الصين التي منيت بأعلى رسوم جمركية وصلت إلى 145 %. واستقر الدولار بنسبة كبيرة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، باستثناء الين أمس.

ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.1288 دولار، بينما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3335 دولار. وأغلقت معظم أسواق أوروبا أمس بمناسبة عطلة عيد العمال.

وأظهرت بيانات أمريكية أن ارتفاع الواردات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى المنطقة السالبة في الربع الأول.

وتم أمس إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة، فيما تنشر نشر بيانات الوظائف لشهر أبريل، اليوم، مع توقعات بتراجع التوظيف إلى 130 ألفاً.

وكان الدولار الأسترالي عند 0.6391 دولار في أحدث تعاملات، بعد أن قللت بيانات التضخم التي جاءت أعلى قليلاً من المتوقع من تكهنات تميل إلى التيسير النقدي. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5926 دولار.