الرسوم الجمركية ترفع أسعار السيارات بما بين 2000 و12000 دولار

كشفت مجموعة استشارية اقتصادية مقرها ميشيغان، اليوم الخميس، عن أن شركات صناعة السيارات ما زالت تواجه تأثيرات سعرية تتراوح بين ألفين و12 ألف دولار على السيارة الواحدة، رغم تخفيف الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات التي فرضها البيت الأبيض والرسوم المضادة.

وقالت مجموعة "أندرسون إيكونوميكس جروب"، إن السيارات المجمعة في الولايات المتحدة مثل هوندا سيفيك وهوندا أوديسي، وشيفي ماليبو، وتويوتا كامري الهجينة، وفورد إكسبلورر سترتفع أسعارها بما بين ألفي دولار وثلاثة آلاف دولار.

وقد تشهد السيارات المستوردة زيادة بين 10 آلاف و12 ألف دولار ومنها سيارات الدفع الرباعي الفاخرة كاملة الحجم وبعض السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات المجمعة في أوروبا وآسيا مع بعض السيارات التي من بينها طرز من سيارات مرسيدس مثل جي-واجن وأيضاً لاند روفر ورينج روفر، وبعض طرز بي.إم.دبليو وفورد ماك-إي.