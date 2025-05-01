معركة المليارديرات تنتقل إلى الفضاء.. أقمار بيزوس تهدد ماسك

في تطوّر لافت على ساحة المنافسة التكنولوجية، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن عزمه التنحي عن إدارة مشروع "DOGE" الحكومي، وذلك بهدف إعادة تركيز جهوده على قطاع المركبات الكهربائية، بعد تعرض تسلا لانتكاسات تجارية مؤثرة.

في المقابل، حقق جيف بيزوس، مؤسس أمازون، إنجازا كبيرا بإطلاق أول دفعة من 27 قمرا صناعيا ضمن مشروع "كويبر"، في خطوة تعكس بداية تحدٍ مباشر لمشروع "ستارلينك" التابع لماسك، والذي يهيمن على سوق الإنترنت الفضائي عالميا، وفقا لموقع OBOXMA.

ويشكّل إطلاق هذه المجموعة من الأقمار الصناعية باتجاه المدار الأرضي المنخفض أضخم خطوة حتى الآن في مساعي أمازون لدخول سباق توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في مشروع يطمح لنشر أكثر من 3200 قمر صناعي في الفضاء، باستثمار تجاوز 10 مليارات دولار.

ويهدف بيزوس من خلال كويبر إلى كسر احتكار ستارلينك، مستهدفا تقديم سرعات أعلى وزمن تأخير أقل بفضل تمركز الأقمار في مستويات أدنى، وهو ما قد يُحدث فارقا جوهريا في استقطاب المشتركين.

ولتأمين انطلاقة قوية، أبرمت أمازون اتفاقيات لإجراء 83 عملية إطلاق فضائي بالتعاون مع شركات كبرى مثل United Launch Alliance وArianespace وBlue Origin، الأخيرة مملوكة لبيزوس ذاته.

ورغم أن ماسك يتمتع بأسبقية تشغيلية وخبرة واسعة عبر "سبيس إكس"، إلا أن أمازون تراهن على الابتكار والتنفيذ الدقيق والتسعير الهجومي لتقويض تفوق منافسها.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المواجهة بين اثنين من أقوى رجال الأعمال في العالم، برزت تقارير إعلامية تتحدث عن احتمالية تنحي ماسك عن منصبه في تسلا. فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجلس إدارة تسلا تواصل مؤخرا مع شركات متخصصة للبحث عن بديل لماسك.

لكن روبن دينهولم، رئيسة مجلس إدارة تسلا، نفت هذه الأنباء جملةً وتفصيلا، ووصفتها عبر منصة "إكس" بأنها "كاذبة تمامًا"، مؤكدة ثقة المجلس الكاملة في قدرة ماسك على مواصلة قيادة الشركة نحو تحقيق خططها الطموحة. من جانبه، رد ماسك على التقرير قائلاً إنه "مقال كاذب نُشر عن قصد".

وكان ماسك قد صرّح الأسبوع الماضي بأنه سيقلص من وقته المخصص لإدارة ملفات خارجية، وعلى رأسها مشروع ترامب، من أجل تكريس مزيد من التركيز لإدارة تسلا.

يذكر أن جيف بيزوس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، بثروة تُقدّر بحوالي 215 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتصنيف مجلة فوربس.

تتضمن قائمة أغنى خمسة أشخاص في العالم لعام 2025، بحسب فوربس، الأسماء التالية:

إيلون ماسك – 342 مليار دولار

مارك زوكربيرغ – 216 مليار دولار

جيف بيزوس – 215 مليار دولار

لاري إليسون – 192 مليار دولار

برنارد أرنو وعائلته – 178 مليار دولار

تجدر الإشارة إلى أن ترتيب بيزوس قد شهد تغييرات خلال الأشهر الماضية، ففي أبريل الماضي، ارتقى إلى المرتبة الثانية عالميا، متجاوزا مارك زوكربيرغ، وذلك بعد ارتفاع قيمة أسهم أمازون، إلا أن هذه التصنيفات تتغير باستمرار بناءً على تقلبات الأسواق المالية.