ألمانيا.. رواتب كبار التنفيذيين ترتفع 30 مثلاً مقارنة بأجور العمال

شهدت رواتب التنفيذيين في كبرى الشركات الألمانية ارتفاعا حادا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث زادت بمعدل يفوق 30 مثل معدل نمو الأجور الحقيقية لجميع العمال، وفقا لتقرير نشرته منظمة أوكسفام للتنمية يوم الأربعاء.

وفي عام 2024، حصل الرؤساء التنفيذيون على متوسط دخل بلغ 4.4 ملايين يورو (5 ملايين دولار)، بزيادة قدرها 21% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2019، في حين لم ترتفع الأجور الحقيقية للموظفين في ألمانيا إلا بنسبة 7ر0% فقط خلال نفس الفترة، وذلك وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية. وتشير الأجور الحقيقية إلى القوة الشرائية بعد احتساب معدلات التضخم.

ودعت أوكسفام الحكومة الألمانية إلى فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة، وإلى استحداث ضريبة على الثروة.

وقالت ليوني بيترسن من أوكسفام: "لقد انفصلت أجور كبار التنفيذيين تماما عن مسار الأجور العادية للعمال، الذين يرزحون بشكل متزايد تحت وطأة تكاليف المعيشة". وأضافت: "هذا التفاوت المتزايد في الدخل يشكل أيضا تهديدا لديمقراطيتنا".

وتناولت الدراسة مجالس إدارات 36 شركة من الأعلى إيرادا في ألمانيا والتي تتوفر بيانات تعويضاتها علنا. وأشارت أوكسفام إلى أن الاتجاه العالمي أكثر وضوحا، إذ ارتفعت الأجور الوسيطة للرؤساء التنفيذيين الذين يتقاضون أكثر من مليون دولار بنسبة 50% بين عامي 2019 و2025، لتصل إلى 3ر4 ملايين دولار.