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أعمال

أسعار النفط تتنفس الصعداء بعد موجة بيع

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رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس واستقرت قليلا بعد خسائر حادة تكبدتها في اليوم السابق مدفوعة بإشارات على أن السعودية قد تنتج المزيد من النفط ووسط بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 61.22 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 58.27 دولارا. وأغلق خام غرب تكساس أمس الأربعاء عند أدنى مستوى منذ مارس 2021.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات مجموعة أوبك+ لرويترز في وقت سابق إن العديد من الأعضاء سيقترحون على المجموعة تسريع زيادة الإنتاج في يونيو للشهر الثاني على التوالي.

في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى في ثلاث سنوات وسط تدفق هائل للواردات في وقت كانت تسابق فيه الشركات الزمن لتفادي ارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية، مما سلط الضوء على مدى تأثير السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب زيادة التصدير وارتفاع طلب المصافي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 429 ألف برميل.