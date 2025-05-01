النفط يتكبد أكبر خسائر شهرية في 3 أعوام ونصف

واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس، لتسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من 3 أعوام ونصف العام نتيجة لتراجع توقعات الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية العالمية، في حين أثرت المخاوف من زيادة المعروض على الأسعار أيضاً.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً، أو 1.2%، إلى 63.48 دولاراً للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً، أو 1.2% إلى 59.68 دولاراً.

وانخفض خام برنت 15% وتراجع خام غرب تكساس 16% منذ بداية الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2021.