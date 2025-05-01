الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 2022

ارتفع الدولار، أمس، لكنه في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2022، في وقت تتجه فيه عملات الملاذ الآمن الأخرى لتسجيل مكاسب شهرية وسط مخاوف من تبعات السياسات التجارية الأمريكية رغم تراجع نسبي للتوتر.

ونزل اليورو 0.2 % إلى 1.36250 بعد أن تراجع 0.33 % في الجلسة السابقة. لكنه رغم ذلك استفاد من عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية وسجل ارتفاعاً بنسبة 5.3 بالمئة في أبريل، بما يجعله على طريق تسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2022.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، بينما جاء معدل التضخم السنوي في فرنسا أعلى من المتوقع في أبريل مع ارتفاع طفيف في الناتج الإجمالي المحلي.

وتراجع البيت الأبيض عدة مرات عن تطبيق رسوم جمركية مرتفعة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في أوائل أبريل، وأدت إلى اضطراب في أسواق الأسهم العالمية ودفعت المستثمرين إلى العزوف عن الدولار وسندات الخزانة الأمريكية رغم أنهما عادة من الملاذات الآمنة.

وهبط الفرنك السويسري في أحدث تداولات 0.1 % إلى 0.82465 مقابل الدولار، لكنه في سبيله لتسجيل زيادة شهرية بنسبة 6.9 % وهو أقوى أداء شهري منذ أكثر من عقد.

ونزل الين 0.5 % إلى 143.05 مقابل الدولار قبل صدور قرار بنك اليابان (المركزي)، الخميس، والذي يتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع الين بأكثر من 5 % مقابل الدولار في أبريل في أفضل أداء شهري منذ يوليو.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 % مسجلاً 0.6394 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني 1.33615 دولار وفي سبيله لتسجيل زيادة شهرية بنسبة 3.8 % في أبريل في أقوى أداء شهري منذ نوفمبر 2023. وتراجع اليوان قليلاً مقابل الدولار، الأربعاء، وبدا أنه في سبيله لتسجيل خسارة شهرية مع ظهور مؤشرات مبكرة على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بشكل عام من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.