تكاليف العمل في ألمانيا أعلى من ​​الاتحاد الأوروبي

أظهرت إحصائيات رسمية أن تكاليف العمل في ألمانيا أعلى من المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس، أن أرباب العمل في قطاعي الصناعة والخدمات اضطروا إلى إنفاق 43.4 يورو لكل ساعة عمل في العام الماضي.

وحلت ألمانيا بذلك في المركز السابع بين دول الاتحاد الأوروبي، مسجلة بذلك نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​على مستوى الاتحاد البالغ 33.50 يورو. وتم تسجيل أعلى تكاليف عمل في لوكسمبورج بواقع 55.2 يورو لكل ساعة عمل، وأدنى تكلفة في بلغاريا بواقع 10.6 يورو.

وتأخذ المقارنة في الاعتبار تكاليف الأجور الإجمالية وتكاليف العمالة غير المرتبطة بالأجور مثل مساهمات الضمان الاجتماعي. وتعكس مستويات الأجور المختلفة إنتاجية الشركات فضلاً عن العبء الضريبي وفعالية النقابات. وتم تسجيل أعلى الزيادات في تكاليف الأجور مقارنة بعام 2020 في الاقتصادات اللاحقة بالركب مثل بولندا (19%)، وكرواتيا (14.2%)، وبلغاريا (13.9%)، ورومانيا (13.5%). وكانت أقل زيادة في التشيك بنسبة 1.3%. وسجلت ألمانيا زيادة متقاربة من متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 5%.

ومن جهة أخرى، أظهرت وكالة التوظيف الاتحادية انخفاض معدل البطالة في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 6.3% خلال أبريل الماضي. وتراجع عدد العاطلين مقارنة بشهر مارس الماضي بواقع 36 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 2.932 مليون شخص، حسبما قالت الوكالة ومقرها نورمبرج.